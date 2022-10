Festival Metaverso | Giordani | i contenuti chiave per il Metaverso

Lo ha detto il presidente e co - founder di Spencer & Lewis Giorgio Giordani, intervenuto a Torino aldelorganizzato da ANGI. 13 ottobre 2022Lo ha detto Anna Maria Morrone, responsabile Organization & People Developement del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, intervenendo aldel, organizzato da ANGI alle OGR di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’evento dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha visto la partecipazione degli attuali attori, nazionali e internazionali, della trasformazione dell’infosfera ...