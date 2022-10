Fedriga | “L’energia sia la prima mossa del governo e l’Ue dia risposte”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) BRUXELLES – Il primo obiettivo del nuovoitaliano dovrebbe essere “sicuramente il tema del. E’ la priorità assoluta”. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg e presidente della Conferenza Regioni, Massimiliano, incontrando la stampa. Si tratterà, ha spiegato, di “abbinare le scelte europee del cap, il tetto al prezzo del gas, il disaccoppiamento del costo del gas da quello delprodotta da altre fonti, e ovviamente servirà penso anche un intervento pubblico. Però sono misure che devono stare insieme, altrimenti rischiamo di sprecare risorse e non dareai cittadini”, ha detto. Si trovino inoltre “soluzioni anche normative” perché un intervento contro la speculazione energetica “non diventi a carico delle istituzioni”.è “molto ...

