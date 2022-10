Fdi | Donzelli | “Nessun legame con attività mio fratello”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – "Voglio bene a mio. L'amore fraterno è l'unica cosa che unisce me a questa vicenda. Confido nella sua innocenza e ho piena fiducia nella Giustizia italiana. Se qualcuno vuole strumentalmente legare il procedimento giudiziario a me perde tempo". Lo dichiara all'Adnkronos il parlamentare di Fdi, Giovanni, sull'arresto delNiccolò a Firenze. "È noto -prosegue il responsabile organizzazione di Fdi- che non c'è mai stato alcuntra l'imprenditoriale di mioe la miapolitica. Niccolò non ha nemmeno mai partecipato ad alcun evento di Fratelli d'Italia, avendo anche come tutta la mia famiglia un orientamento politico diverso dal mio".