“Facciamo sesso? Ti do 20 euro” | proposta shock per le vie di Sabaudia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– “Sono stata avvicinata da un uomo… che mi chiedevaa pagamento“. E’ quanto denuncia una residente diin una lettera indirizzata a ilfaroonline.it. La donna, in pieno giorno, è stata avvicinata da una persona che l’ha seguita in bicicletta per un bel po’, mentre faceva delle commissioni: “Sono andata un attimo alla posta – si legge nella lettera – ed era ancora in giro in bici sempre continuando a seguirmi. Mi ha di nuovo avvicinata, ed alla richiesta di cosa volesse ho ricevuto in risposta ‘Sex…sex 20…'” “Ora a prescindere dal fatto che mi sono fatta una risata – spiega la residente – anche se l’uomo insisteva, ho tirato fuori il cellulare e lui ha inforcato la bici ed è andato via nascondendosi fra gli alberi. Sono comunque riuscita a scattare un paio di foto. Dopo qualche minuto ho ...