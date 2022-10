(Di giovedì 13 ottobre 2022) La notizia è di alcuni giorni fa. La FIA ha comunicato in via ufficiale che Aston Martin e Redhanno violato le regole del Budget Cap: nel primo caso sidiprocedurale delle regole finanziarie, mentre nel secondo di spesa eccessiva rispetto ai limiti imposti dal tetto di spesa, ma con un minor overspend breaches. Spetterà alla Cost Cap Administration valutare le possibili sanzioni. E dunque ci si chiede quale possa essere l’impatto sportivo sulle violazioni commesse dai due team, in particolare da quello di Milton Keynes. Da questo punto di vista,(Team Principal della Mercedes), ha voluto precisare un concetto molto chiaro: il fatto che si parli di “minor overspend breaches” non significa che le conseguenze siano di poco conto. “È una...

La via dell'accordo con la Federazione sicuramente scatenerà le roventi proteste degli avversari, Ferrari e Mercedes su tutte, non a caso a Singaporeha già dichiarato di essere pronto a ...Molto più dura la reazione della Mercedes che ha schierato l'artiglieria ancor prima di vedere il nemico, conche l'ha giurata da tempo e non è disposto, per nulla al mondo, a socchiudere ... F1, Toto Wolff: "Per Red Bull si parla di violazione minore, ma è una definizione sbagliata" Verstappen nuota ad ampie bracciate nell’acquitrino di Suzuka. Vince allenandosi e agguanta con autorità il secondo Mondiale di fila. Oggi la FIA dovrebbe comunicare al mondo se i ...Tanti ancora i dubbi riguardo la violazione del budget cap da parte di Red Bull per la stagione 2021. La FIA ha rivelato la violazione nella giornata di ieri. Il tutto dopo tre rinvii e lunghe procedu ...