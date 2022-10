Europa League | pareggi per Roma e Lazio Fiorentina ok in Conference

Sky Tg24

Inla Lazio non riesce ad avere la marcia vincente esibita in campionato (quattro successi di fila). Per due volte la squadra di Sarri viene raggiunta dallo Sturm Graz dopo i gol di Immobile (su ...22.58, Lazio - Sturm Graz 2 - 2 La Lazio gioca in dieci tutta la ripresa e deve accontentarsi del pari. Siebenhandl d'istinto nega il gol a Immobile. Pedro centra la traversa (35') su respinta ... Conference, Fiorentina Hearts 5-1. Europa League, pareggia la Roma L’imbattibilità all’Olimpico in Europa League è confermata, ma la Lazio di Sarri mastica amaro. Dopo il pareggio dell’andata in Austria, anche il ritorno con lo ...Ai giallorossi serviranno due vittorie contro bulgari e finlandesi per sperare ancora la qualificazione ma servirà qualcosa di più per potersi qualificare al turno successivo di Europa League. La ...