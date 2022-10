Europa League | la Roma pareggia con il Siviglia 1-1

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una buonasul difficile campo del Betise raggiunge momentaneamente in classifica il Ludogorets (alle 21 in campo contro l’HJK Helsinki) al 2° posto nel gruppo C di2022. Sblocca Canales poco dopo la mezz’ora con un sinistro da fuori su cui c’è la deviazione decisiva di Ibanez. Nel recupero del primo tempo Belotti segna di testa, ma è in fuorigioco: gol annullato. Il “Gallo” trova comunque il pari all’8? della ripresa. I giallorossi sono quindi ancora vivi, dopo un primo tempo non irresistibile e il rischio di complicarsi davvero molto la strada verso i playoff. Perché l’1-1 dinon porta a nuove aperture per il primo posto nel girone, ormai ad appannaggio degli spagnoli ma è una buona nuova per il secondo, visto che con due vittorie con ...