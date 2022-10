Europa League 2022 | Betis Siviglia-Roma 1-1 | gol di Canales e Belotti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tranel match valido per la quarta giornata del gruppo C di, disputato allo stadio ‘Benito Villamarín’ di. Al vantaggio dei padroni di casa conal 34?, replicaal 53?. In classifica gli spagnoli guidano con 10 punti, 6 in più dei giallorossi che agganciano momentaneamente al 2° posto i bulgari del Ludogorets, impegnati alle 21 contro i finlandesi dell’Hjk Helsinki, fanalini di coda a quota 1. L'articolo proviene da Italia Sera.

