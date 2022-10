Europa e Conference League 2022 2023 | Jackson regala i tre punti al Villarreal | vince anche l’Arsenal

(Di giovedì 13 ottobre 2022) All’Aspmyra Stadion è Bukayo Saka il protagonista del match tra Bodo/Glimt e Arsenal, valido per la quarta giornata dell’. Il 21enne firma il gol vittoria dopo 24 minuti dal fischio d’iniziondo trefondamentali ai suoi, che restano al comando a quota 9. Poker del Friburgo in casa del Nantes firmato Kubler, Gregoritsch, Schade e Jeong Woo-Yeong, e vittorie in trasfertaper il Rennes, 0-1 in casa della Dynamo Kiev con gol di Wooh, e per il Fenerbahce, 1-2 a Larnaca grazie alle reti di Joao Pedro e Batshuayi. Pareggio a reti inviolate tra Qarabag e Olympiacos, mentre finisce 2-2 tra Feyenoord e Midtjylland e 3-3 tra Royale Union e Braga.la vittoria al ...

UEFA.com

...in corsa per il passaggio del turno ed evitare il pericolo di una 'retrocessione' in... Il Real Betis è imbattuto nelle sue 10 partite casalinghe della fase a gironi diLeague (6V, 4N),...... lo scorso 6 ottobre, ha complicato il percorso dei giallorossi inLeague. Mourinho , con ...ancora in corsa per il passaggio del turno ed evitare il pericolo di una 'retrocessione' in... Fase a gironi Europa Conference League: le combinazioni per il passaggio del turno Fiorentina - Hearts 5-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quarta giornata del Gruppo A di Europa Conference League 2022/23.Gara della quarta giornata della fase a gironi di Europa League, Lazio-Sturm Graz verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it ...