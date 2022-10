Eurocup Women | che sfida!

... lei si mette a ridere con la sua solarità e la sua genuinità, LA CORSA CONTINUA "Per me è ... poi arriverà dal 26 il girone J di, come dice coach Mestdagh è un gruppo veramente tosto. ...Tra le fila di Sassari conclude il match con 20 punti Danielle Thomas. Bene poi anche Gustavsson e Ciavarella, autrici rispettivamente di 12 e 10 punti. Alle belghe invece non bastano gli 11 punti a ...TagsDinamo WomenSamantha Danielle Thomas, college Arizona, rookie, è la grande scommessa della Dinamo. Coach Restivo insieme a Federico Pasquini ...La Dinamo batte Kortrjik 68-56 anche in gara 2 (totale 164-107 nei due match) e conquista l’accesso ai gironi di Eurocup Women. Le ragazze di Restivo ...