Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 13 ottobre 2022

(Di giovedì 13 ottobre 2022) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,13, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 123 delè prevista alle ore 20 di13. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein tempo ...

...devono essere assegnate alle aree che si fanno carico di ospitare gli impianti e le". "... il rimborso della componente energiaprezzogas per le utenze domestiche dei propri ...... di attività cantieristiche, ittiche, di movimentazione passeggeri e merci, e poi,... I datiCentro Studi Tagliacarne diretto da Gaetano Esposito, sulla blue economy, cresciuta in Italia ...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a giovedì 13 ottobre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.L’economia marittima è storicamente un patrimonio economico e sociale inestinguibile per una città metropolitana come Napoli, bagnata da uno dei mari più belli del mondo. Nonostante le violente azioni ...