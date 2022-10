Erdogan-Putin | via all’incontro Il leader turco | Obiettivo | porre fine al bagno di sangue

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’incontro fra il presidenteRecep Tayyipe ilrusso Vladimirnella capitale del Kazakistan Astana, dove e’ in programma il summit per la cooperazione e sviluppo in Asia Centrale, rilancia una mediazione che ponga“il prima possibile” a un conflitto che lo stessoe’ tornato a definire “undi”. E’ il quarto incontro dicondall’inizio del conflitto, faccia faccia tutti avvenuti da luglio in poi. “Il nostroe valorizzare al massimo questo momento, nonostante le difficolta’ oggettive sul campo ea questodiil prima possibile”, ha detto il ...