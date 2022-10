Erdogan | esportare il grano russo attraverso la Turchia

"Mi auguro che grano e fertilizzanti russi saranno esportati attraverso Istanbul". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipdurante un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin a margine della sesta Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), in corso nella capitale del ...6 minuti fagrano russo attraverso la Turchia 'Mi auguro che grano e fertilizzanti russi saranno esportati attraverso Istanbul'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipdurante un ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Tutti gli interessi del Presidente Turco Erdogan nel fermare la guerra tra Ucraina e Russia Il presidente russo Putin e il presidente turco Erdogan si incontreranno domani ad Astana. L’occasione è un ...