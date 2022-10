Energia | Mazzoncini A2A | Se accordo Ue vedremmo velocemente effetto su bollette

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - "I prezzi del gas si sono alzati a velocità incredibile e con stessa velocità si potrebbero abbassare; ma c'è un certo ritardo e i cittadini a maggior tutela vedono l'aggiustamento dei prezzo con un ritardo di 3 mesi". Certamente "se una livello europeo sul gas riuscisse a mantenere l'abbassamento del prezzo che stiamo già vedendo, l'sulleinizieremmo a vederlo abbastanza". Lo ha detto l'amministratore delegato di A2A Renatoa margine della presentazione del sesto bilancio di sostenibilità territoriale di Milano della multiutility, in corso a Milano. "Mi auguro che a livello europeo si riesca ad avere una politica comune e si riesca a definire, soprattutto sul gas, una sorta di gruppo di acquisto comune", ha continuato ...

avverte tuttavia: "Dobbiamo anche fare affidamento al fatto che non sia un inverno molto freddo". 13 ottobre 2022