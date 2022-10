Agenzia askanews

... rispetto allo scorso anno, del 400% per l'elettrica e del 250% per il gas, con valori che, in certi casi, hanno superato di 10 volte i livelli del 2021. Lo affermain una nota. ...A lanciare l'allarme e'. Ad agosto 2022, segnala l'associazione, i rincari che hanno interessato gli aeroporti sono stati in media, rispetto allo scorso anno, del 400% per l'... Energia, Assaeroporti: per aeroporti quest'anno bollette +150 mln Roma, 13 ott. (askanews) - Il caro bollette colpisce anche gli aeroporti. Proprio nella fase di ripresa del traffico aereo, dopo due anni di ...Il caro bollette colpisce anche gli aeroporti. Proprio nella fase di ripresa del traffico aereo, dopo due anni di pandemia, gli scali nazionali subiscono un ...