Eliana Michelazzo ospite di Verissimo dopo le rivelazioni di Pamela Prati al GFVip sul caso Mark Caltagirone

Questo week end, infatti,andrà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove svelerà finalmente la sua verità. Ce lo ha fatto sapere Giuseppe Candela via Dagospia con una sua notizia ...Le parole di Pamela Perricciolo contro l'ex assistita All'epoca fecero discutere anche le figure die Pamela Perricciolo , soprannominata Donna Pamela, che hanno fatto da agente ...Pamela Perricciolo ha sbugiardato Pamela Prati su Instagram Story in merito ai mancati compensi per le ospitate in tv per il caso Mark Caltagirone.Pamela Prati dopo aver finalmente raccontato la sua verità sul caso Mark Caltagirone, è stata accusata su più fronti da coloro che, secondo quanto ha fatto intendere la vippona, sarebbero le sue carne ...