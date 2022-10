Elezioni nel Metaverso Il M5S spopola nel voto virtuale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per carità: nessuno qui si sognerebbe mai di sostituire ilcosì come oggi lo concepiamo con un’ipotetica elezione nel. Certo è, però, che conoscere il sentore e gli umori politici, sociali e culturali di chi “mastica” digitale e si approccia a una realtà con cui inevitabilmente nei prossimi decenni (se non prima) dovremo confrontarci, è senz’altra utile. Per gli osservatori e, ancor di più, per i partiti politici. Nella fantascientifica ipotesi disvolte nel, quella del Pd sarebbe stata una colossale Caporetto, col M5S in risalita È per tutte queste ragioni che è decisamente curioso prendere atto che nella fantascientifica ipotesi disvolte nel, quella del Pd sarebbe stata una colossale Caporetto, col M5S in risalita (e in sorpasso ...