Elezione La Russa | Camusso | “Alcune opposizioni più interessate alle poltrone che destini Paese”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 13 ottobre 2022 “Inizio legislatura che dice delle difficoltà del centrodestra che tutti hanno dato come vincitore in grado di essere autosufficiente, ma che inizia con qualche difficoltà. Gli è giunto un supporto dforze dell'opposizione forse piùche aidel”. Lo ha dichiarato Susannadel Partito Democratico a margine della manifestazione “Insieme per le donne iraniane” che si è tenuta davanti all'Ambasciata dell'Iran a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il senatore dem Pier Ferdinando Casini ha definito un'operazione ' demenziale ' quanto accaduto oggi al Senato riguardo ai voti provenienti dall'opposizione per l'di Ignazio La. 'E' stato terribile', ha esordito parlando con la D'Elia, Misiani e Camusso prima dell'inizio della manifestazione per il popolo iraniano davanti l'ambasciata a Roma. '...L'di Ignazio Lacome presidente del Senato ha scatenato un putiferio nell'alleanza di centrodestra. Laè stato eletto senza i voti di Forza Italia. Ma chi l'ha votato allora Se n'è ...L'elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato ha scatenato un putiferio nell'alleanza di centrodestra. La Russa è stato ...Gli azzurri non lo votano (a parte Berlusconi e Casellati). L’esponente di FdI eletto grazie a 17sì dell’opposizione. Per la Camera accordo con la Lega sul vicesegretario Fontana ...