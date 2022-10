Ecco le imprese più amate dai dipendenti Benessere aziendale | Italia terza in Europa

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 ottobre 2022), flessibilità ed equità: sono questi i fattori chiave che contraddistinguono le 25 migliori aziende al mondo per le quali lavorare. Great Place to Work, azienda leader nello studio e nell’analisi del clima, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding, ha stilato la classifica “World’s Best Workplaces 2022”, in cui emergono le 25 multinazionali a livello globale per cui isono più felici di lavorare. Queste aziende sono state scelte da 4,5 milioni di collaboratori in rappresentanza di 14,8 milioni di persone impiegate in oltre 8.500attive in 146 paesi del mondo. Per poter entrare in questo speciale ranking le aziende devono essere state inserite in almeno 5 classifiche Best Workplaces nazionali in Asia,, America Latina, Africa, Nord ...