È sempre mezzogiorno oggi non va in onda | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 13 ottobre 2022 Rai 1, 13 ottobre 2022, non va in? Il programma di Antonella Clerici deldi Rai 1 non va inper lasciare spazio ad un lungo speciale in diretta del Tg1, a partire dalle 9.45 e fino all’edizione delle 13.30, per seguire il primo giorno delle nuove Camere. Parte infatti ufficialmentela nuova legislatura, con deputati e senatori che si ritroveranno in Aula a Palazzo Madama e Palazzo Montecitorio per la prima seduta. All’ordine del giorno l’elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato. Tra i favoriti, Molinari della Lega per la Camera e La Russa per il Senato. Eccodi Antonella Clerici ...