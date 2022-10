“È lui | presto” Ritrovato vivo il bimbo di 11 anni sepolto da ore sotto le macerie

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una notizia bruttissima che ha avuto però un lieto fine. Il tutto è successo in Ucraina a Mykolaiv: un bambino è sopravvissutole, dopo aver trascorso ben sei ore là. Una situazione davvero molto grave ha avuto fortunatamente una conclusione positiva. Straordinario ovviamente l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente affinché ci potesse essere la svolta tanto attesa. E il sacrificio è stato ripagato al 100%, infatti hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo. Dunque, la guerra in Ucraina fa sempre più paura ma per fortuna a Mykolaiv questo bambino è sopravvissutoleper tanto tempo. Secondo quanto è stato rivelato, a causa di un attacco compiuto dall’esercito della Federazione russa è crollato un palazzo di cinque piani e nello stabile ...

Footballnews24.it

Anche perch nessuno comeha tutto da guadagnare da un successo diplomatico. E, infatti, Erdogan ... La finestra per lasciare entrare le colombe è aperta, anche sesi richiuderà di nuovo. Più ...... anchearrestato. L'operazione é stata condotta dalla polizia penitenziaria ennese con il ... confidando, conclude la nota, diffusa dalla diocesi, nell'operato della giustizia perchési possa ... Bari, Di Napoli: “Cheddira in A Troppo presto, lui è felice in Puglia” Il GF VIP vorrebbe avvicinare Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: “Potrebbe nascere qualcosa tra loro” scrive sul sito ufficiale ...TORRE DI MOSTO - «Mio figlio sta meglio e presto potrà tornare a casa. Grazie a tutti per la vicinanza». È la stessa mamma del dodicenne coinvolto nell'incidente ...