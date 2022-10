“E’ instabile” | la Maraini boccia Sgarbi ipotetico ministro della cultura | il tifo pro e contro

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Derby acceso sull’ipotesi di Vittoriodei Benili. E’ un gioco, visto che ancora non abbiamo un premier incaricato, se non in pectore. E il totoministr impazza. La proposta è stata formulata ufficialmente dal cantante Morgan ed indirizzata direttamente alla Meloni. “Ladeve avere come conducente una figura popolare, persona trasversale che in questa nostra era ha solo un nome noto. E lo dice la sinistra, la destra e i libertari per varie ragioni ma in fondo tutte uguali: dalle cattedrali agli stadi, dai virtuosi ai più sfigati: non c’entra il vil denaro non c’entrano i miliardi, si sente dire in coro: ‘Lo dia a Vittorio‘”. Con un intervento in parte in versi pubblicato sul ‘Giornale’, Marco Castoldi, in arte Morgan, ha chiesto a Giorgia Meloni di affidare il ...