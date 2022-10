È giunto il momento di puntare seriamente sull’energia marina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sfruttare la potenza delle onde e delle correnti per produrre elettricità pulita. C’è chi la definisce la grande sfida di questo secolo o addirittura di questo millennio, anche se l’attuale crisi del gas – e la necessità di diversificare fin da subito puntando sulle rinnovabili – dovrebbe immediatamente trasformare la cosiddetta energiada favola a priorità concreta. Soprattutto in una penisola come la nostra, contraddistinta da quasi 8mila chilometri di coste e bagnata da sei sottobacini del Mediterraneo. Questo tema è però assente dal dibattito pubblico e dalle agende di chi dovrebbe aprire il portafoglio e investire. Una sensazione confermata da una semplice ricerca su Google: scovare articoli autorevoli in italianoprodotta dal mare non è poi così semplice. Resta una prerogativa dei ricercatori, che da anni ne rammentano ...