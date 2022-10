Dorothea Wierer | la campionessa del biathlon si racconta al Fatto it e parla di pace | “Stop alla guerra | bisogna tornare presto alla normalità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per ascoltarla c’è una processione ordinata e silenziosa. Sarà per il sorriso che regala a chiunque le si avvicini, o per quel modo che ha di guardare le persone, come fossero amici che hanno qualcosa importante da dirle o da chiederle. Tutti le danno del “tu”, e lei non fa una piega. Forse perché tutti, chi in pista e chi davantitv, hanno partecipato, in un certo senso, alle sue vittorie. Già, le sue vittorie. L’impresa più bella – e inaspettata – di quest’anno è arrivata alle Olimpiadi di Pechino, con condizioni non sue (ha da sempre sofferto le temperature troppo basse) e su una pista che, per l’altitudine, richiedeva un extra-sforzo. Maha portato a casa il bronzo nella sprint (il suo terzo sigillo olimpico) che va ad aggiungersi a una bacheca da leggenda vivente della disciplina: dieci ...