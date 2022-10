Dopo nove anni il gran ritorno | “Eccomi di nuovo” Berlusconi si riprende il Senato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In auto arriva intorno alle 11.30 davanti l'ingresso del. Ad aprire lo sportello, un commesso di Palazzo Madama: Silviofa un paio di passi e viene accolto dalla capogruppo Anna Maria Bernini. Alcune persone che lo attendevano lo chiamano e il Cavaliere risponde, salutando con la mano. Poi varca la soglia dell'ingresso per le procedure di accreditamento, immortalando il suoa Palazzo Madama a 9dalla decadenza dare per l'effetto della legge Severino. Niente cravatta (tassativa per gli uomini che ne varchino il portone) e niente doppiopetto ma un look «total color» con camicia blu scuro su abito blu. L'ex premier, in pratica, arriva alper svolgere le pratiche che precedono la prima seduta nell'aula della nuova legislatura, che si terrà oggi ...