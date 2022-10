(Di giovedì 13 ottobre 2022) Differenze salariali, discriminazioni, precarietà, policy aziendali poco inclusive. Quando si parla di, soprattutto in Italia, sono questi i temi che occupano le pagine dei giornali e i dibattiti pubblici. Un quadro fosco, che contribuisce ad alimentare un clima privo di speranze per chi si approccia a un mondo professionale che tuttavia, seppur a rilento, sta cambiando. Nonostante i dati dicano che in Italia lavori ancora solo una donna su due, o che meno di una su quattro ricopra il ruolo di dirigente nelle aziende, negli ultimi anni imprese e manager hanno avviato percorsi che favoriscono la parità di genere. Proprio per identificare i casi virtuosi e le realtà pioniere di una cultura professionale inclusiva da emulare e replicare, The Adecco Group Italia ha organizzato – in collaborazione con Phyd e Fondazione Adecco – il talk ...

Linkiesta.it

Treche fanno parlare i morti e i vivi, alla ricerca della verità in un paese segnato dalle ... Quando Taina incontra Senem e Darija, la giornalista non ha idea della complessità delche la ...Tra uomini e, trae tra uomini. Come ci si comporta nel sesso ci si comporta anche ... Erano guaste dale / spezzate. // Non sapete! gridavo, con un senso / in me, di colpa' (Brutto ... Donne e lavoro, il lato positivo esiste Svizzera Donne e uomini in Svizzera in molti casi hanno lo stesso grado di istruzione ma stipendi molto diversi e questo vale per esempio nei Consigli di amministrazione. Le donne sono sempre più nume ...La vendetta è un piatto che va servito freddo, e questo è sicuramente il caso di una donna americana che non riusciva a sopportare il vicino. A provocare la diatriba sono state le ...