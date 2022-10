Domani | a Napoli | la presentazione del libro di Alfonso Fasano dedicato a Pep Guardiola

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sarà presentato, venerdì 14 ottobre, “Pep, il calcio come rivoluzione infinita”, ilchehaa Pep, allenatore del Manchester City (edito da 66thand2nd). L’appuntamento è alle 18 da The Spark, in Piazza Bovio. Claudio Pellecchia dialogherà con l’autore. Inutile negare che l’evento ci sta particolarmente a cuore, come ci sta decisamente a cuore l’autore delsta nell’animo, curatore delle analisi tattiche che puntualmente vi proponiamo su queste pagine all’indi ciascuna partita del. In questo, già in libreria da giugno,...