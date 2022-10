Diretta Un ragazzo intelligente | intrigo al Senato | è ribaltone | Renzi vuota il sacco?

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Inizia la XIX legislatura. Primo atto, l'insediamento delle Camere: alle 10 a Montecitorio, 10.30 Palazzo Madama. Si tratta del primo insediamento dopo il taglio dei parlamentari che ha fatto scendere a 400 il numero dei deputati e a 200 quelli deiri, 6 a vita, tutti chiamati ad eleggere i presidenti dei due rami. Il centrodestra, non senza patemi, avrebbe trovato l'accordo: Riccardo Molinari alla Camera, Ignazio La Russa al. Il leghista, a causa dei differenti regolamenti, dovrebbe essere eletto domani, venerdì 14 ottobre, mentre il fondatore di FdI già oggi. Ammesso che tutto vada come previsto. Segui ladella giornata politica: Ore 15.48 - Camera, seconda fumata nera Ancora fumata nera alla seconda votazione per l'elezione del presidente della Camera: con 375 schede bianche, non viene raggiunto il quorum. ...

IlPescara

... sconfitta per Berlusconi, che ha pure mandato a quel paese intv il nuovo presidente del ... Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, e tre giovani assassinati: ildi destra Sergio Ramelli, i ...... Damiano David, in unasu Youtube. Il brano è già un successo clamoroso, la canzone più ... "Ero unmolto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte". "La vita di mio figlio appesa a una bolletta", la mamma del ragazzo di Montesilvano a "La vita in diretta" [VIDEO] Tre educatrici della cooperativa Arti & Mestieri Sociali incontreranno i giovani direttamente presso i loro luoghi di aggregazione, per conoscerne i bisogni e sostenendoli nel percorso di crescita ...Anche se non ha iniziato una vera e propria relazione con lei, Edoardo Donnamaria è già gelosissimo di Antonella Fiordelisi. Non a caso, nelle scorse ore passate all’interno della casa del Grande Frat ...