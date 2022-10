Diretta Betis Siviglia - Roma ore 18 | 45 | probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

(Di giovedì 13 ottobre 2022)(Spagna) - Dopo la sconfitta nella sfida d'andata, laha bisogno di un risultato positivo in Spagna , per non complicare il cammino in Europa League. Gli uomini di Mourinho sono in ...

Gli uomini di Mourinho sono in questo momento al terzo posto in classifica con tre punti, a meno sei dale ad una lunghezza dal Ludogorets. Il tecnico portoghese dovrà però fare i conti con ...Europa League,- Roma: dove seguirla in tv estreaming .- Roma, Abraham per battere gli spagnoli. La Roma, settimana scorsa, è stata battuta all'Olimpico dal. Ora, senza ...SIVIGLIA (Spagna) - Dopo la sconfitta nella sfida d'andata, la Roma ha bisogno di un risultato positivo in Spagna, per non complicare il cammino in Europa League. Gli uomini di Mourinho sono in questo ...Senza l'infortunato Dybala e lo squalificato Zaniolo, la Roma è già con le spalle al muro: deve battere il Betis per sperare ancora nel primo posto.