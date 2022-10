DIRETTA | Betis-Roma | segui la partita LIVE

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lasul campo dela caccia di punti per continua a sperare nella qualificazione alla prossima fase La sconfitta in casa la scorsa settimana ha messo nei guai la, che ora non può più sbagliare. Mourinho ha dichiarato che l’obiettivo del girone è diventato il secondo posto. Quest’oggi, dunque, contro ilQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ludogorets (risultato finale 3 - 2): Rick non basta agli ospiti PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS HJK Andiamo a conoscere le probabili formazioni dellaLudogorets HJ K. Partiamo ...Roger Ibanez parlerà insieme a José Mourinho alla vigilia della sfida con il. Il difensore brasiliano è tra i migliori dell'inizio di stagione della Roma . Domani i ...la qualificazione...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La vittoria del Real Betis sulla Roma, lo scorso 6 ottobre, ha complicato il percorso dei giallorossi in Europa League. Mourinho, con una sola vittoria alle spalle, è al terzo ...