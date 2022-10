Di Maria e Juventus | addio senza replica | il sostituto ha già il biglietto aereo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Angel Diè uno dei più grandi campioni in casae la sua qualità è unica, ma purtroppo ormai è davvero prossimo all’. È stato grandissimo l’entusiasmo in casonel momento in cui è stato ufficializzato l’acquisto di Angel Di, peccato però che in questo momento la situazione si è fatta davvero sempre più complicata e a giugno sarà. LaPresseQuando si acquista un giocatore di grandissima esperienza il grande rischio è quello che possa avere tanti problemi fisici e che non abbia le giuste motivazioni per poter dimostrare sempre di più la sua grande classe. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Angel Dipossa essere considerato uno del campione assoluto che ha saputo dimostrare sempre e comunque le sue eccezionali dote ...