Di Maria | dall’Argentina sicuri | “Mondiale non a rischio”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La lesione di basso grado al bicipite femorale rimediata da Angel Dicontro il Maccabi Haifa non mette ala sua partecipazione al. A differenza di Paulo Dybala, alle prese con una corsa contro il tempo per essere in Qatar, secondo Tyc Sport lo juventino avrà tutto il tempo per recuperare e per arrivare in ottima forma alla rassegna iridata. Il rientro è in programma per il match contro l’Inter e Diavrà tre partite prima della partenza. Scaloni, in attesa di valutare Dybala, può tirare un sospiro di sollievo per Di. SportFace.