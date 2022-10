Devi farlo ministro | Morgan | il clamoroso appello a Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) C'è chi si spende per Vittorio Sgarbi. È, all'anagrafe Marco Castoldi. L'artista ha indirizzato auna lunga lettera. Al premier in pectore il cantautore chiede che il ministero della Cultura venga affidato "a una figura popolare, persona trasversale che in questa nostra era ha solo un nome noto e lo dice la sinistra, la destra e i libertari per varie ragioni ma in fondo tutte uguali: dalle cattedrali agli stadi, dai virtuosi ai più sfigati non c'entra il vil denaro non c'entrano i miliardi, si sente dire in coro". Il nome, non è un mistero, è quello del critico d'arte. A contraddistinguere il deputato del Misto dagli altri profili sul tavolo una peculiarità: "Conta la persona, non la politica - proseguenella missiva affidata al Giornale -, perché la Cultura è ciò che distingue ...