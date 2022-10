De Rossi | l’esilarante rito alla Spal VIDEO

Io Donna

Benedettatorna in libreria con un nuovo libro. A dare'annuncio ai suoi milioni di follower è stata la stessa food blogger e conduttrice. Che, in una seriedi Stories Instagram in ...... in cui racconta sé stesso con una sincerità disarmante e, attraverso unacarrellata di commenti di "utenti indignati" sul web, racconta'Italia di oggi. Riccardovenerdì 31 marzo ... Benedetta Rossi, nel nuovo libro tante ricette e consigli per risparmiare