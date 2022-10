Ddl Anziani | le associazioni | “Così Draghi ha tagliato fuori dal Servizio Sanitario i malati cronici Obiettivo | i risparmi del ceto medio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Questa legge non dà nessuna risposta al 96% deinon autosufficienti e non la dà nemmeno agli altri, il 4% diche risponde ai parametri Isee necessari per avere assistenza, perché il testo fa continuo riferimento alla disponibilità e ai limiti delle risorse economiche che non bastano. Non c’è nessuna presa in carico del malato cronico non autosufficiente da parte dele salvo per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie già previste e la stragrande maggioranza delle famiglie che li cura a casa resta allo sbando: devono aggiustarsi da sole, improvvisarsi infermieri e oss…”. A parlare con Maria Grazia Breda, presidente della Fondazione Promozione Sociale che da decenni si batte per il diritto alle cure delle persone non autosufficienti, sembra che ci sia ben poco ...