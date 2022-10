Damiano shock dopo The Loneliest dei Maneskin | “Ho pensato che sarei morto sul serio”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La solitudine rappresentata attraverso un funerale. Un video cupo e scuro accompagna il nuovo singolo dei: è The, che ha già messo a segno il record di brano più ascoltato al mondo nel giorno del debutto negli store digitali. Poi è arrivata anche la nomination agli MTV EMA 2022, nella categoria riservata agli italiani. Intanto irilasciano il video del singolo eDavid racconta come si sono svolte le riprese. “Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e hochesul”, le sue parole. Si riferisce alla scena finale del video, quando si lancia nella pozzanghera lasciata dalla bara protagonista del funerale. ...