(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Noi abbiamo votato bianca. Diciannovea La, noi non li abbiamo. Sono stati o i 5 stelle o il partito democratico. Non avremmo pensato ad una possibile mossa del cavallo“. Ad aprire laaiè il senatore Calenda a Palazzo Madama riguardo al “giallo” che si èto suiottenuti da Laal di fuori della coalizione. Il neo presidente del Senato di Fratelli d’Italia è stato eletto con 116, superando i 115 di cui dispone il centrodestra. Nonostante il venir meno deidi Forza Italia, Ignazio Laviene eletto presidente al primo colpo grazie aidi almeno 19 senatori, secondo i calcoli di Youtrend, fuori dal centrodestra. Insomma, se la ...

Secolo d'Italia

... il rebus di queste ore infatti è legato al fatto che davanti a parte di Forza Italia che non ha voluto votare per protesta sul totoministri , alcuni voti sono arrivati giocoforza(...... e che le minoranze si ricordassero degli eccessi che imputavano allequando erano loro ... Non c'è un momento da perdere:istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che ... Dalle opposizioni arrivano 19 voti a La Russa. E si scatena la caccia ai "colpevoli" Il neo-eletto presidente del Senato omaggia Liliana Segre e sulla guerra in Ucraina dice: "I patrioti e chi fugge dalle guerre vanno accolti con onore" ...Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto, presiede la prima seduta del Senato , salutata con una standing ovatio ...