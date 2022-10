Dalla sostenibilità solo vantaggi Chi accelera sulla decarbonizzazione crea più valore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 ottobre 2022): maggiori ritorni economici con meno risorse, più posti di lavoro grazie a investimenti più efficaci, un ambiente più salubre con relativi benefici per ecosistemi e persone. E il tutto in un contesto di progressiva indipendenza energetica. Non si tratta di un quadro astratto ma del nostro prossimo futuro, sessimo l’attuazione di politiche che favoriscano il processo di transizione energetica e il fondamentale obiettivo di arrivare a emissioni zero nel 2050. È questa la fotografia scattata da “Net Zero E-conomy 2050”, lo studio – realizzatoFondazione Enel e The European House – Ambrosetti in collaborazione con Enel – che, con dati puntuali e approfondimenti di scenario, dimostra che la via della progressiva e totale ...