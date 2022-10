Dal Fmi avvertono Meloni | attenzione alle spese in deficit e aiuti solo ai deboli

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) «Bisogna stare attenti, le politiche devono adeguarsi alla situazione che cambia». Serve una «politica fiscale molto prudente, e migliorare l’efficacia del sostegno ai ceti meno abbienti». Sono i consigli al futuro governo italiano che arrivano da Domenico Fanizza, direttore del Fondo monetario internazionale per l’Italia. «L’incertezza maggiore viene dalla guerra e l’impatto sulla Germania. A questo si aggiungono le politiche fiscali molto espansive di Berlino, con il recente annuncio di misure per 200 miliardi, che avrà un effetto avverso sull’inflazione perché non è coerente con la politica monetaria europea. Complicherà la vita e può avere risultati sfavorevoli per la competitività delle industrie italiane. Noi dovremo avere una politica fiscale che non va contro quella monetaria, è fondamentale per limitare i danni», spiega a Repubblica. «Se la politica fiscale diventa espansiva, ...