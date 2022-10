Dai camerati di San Babila alla presidenza del Senato Ritratto di La Russa

Affaritaliani.it

Chi è Ignazio La Russa, presidente del Senato di Fratelli d'Italia E' una presenza fissa nelle piazze milanesi da quando difendeva iin piazza San Babila nel settanta, con lo sguardo spiritato e il passo volitivo del maschio italico che non deve chiedere mai, il senatore La Russa , neoeletto Presidente del Senato , ...Leggi anche Polemiche sul fratello di La Russa, la cerimonia deie la nostalgia canaglia ...banchi della Lega il consigliere Max Bastoni cita addirittura Pier Paolo Pasolini : " Attenzione ... La Russa, dai camerati di San Babila alla presidenza del Senato. RItratto «Di Ignazio si può dire tutto ma è uomo di sincera coerenza e umanità che mai si è dimenticato dei suoi camerati. Diventare presidente del Senato è, a prescindere da ogni altra considerazione, una vit ...E’ una presenza fissa nelle piazze milanesi da quando difendeva i camerati in piazza San Babila nel settanta, con lo sguardo spiritato e il passo volitivo del maschio italico che non deve chiedere mai ...