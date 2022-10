Da superstite dell' orrore a presidente per un giorno | chi è Liliana Segre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La senatrice a vita 92enne sopravvissuta alla Shoah presiederà la prima seduta del Senato. Attesa per il discorso: "È possibile che vada a braccio"

Chi è Liliana Segre 91 anni, milanese,'Olocausto e testimone della Shoah. Liliana Segre viene nominata senatrice a vita da Sergio Mattarella il 19 gennaio 2018 "per avere illustrato ... La senatrice a vita 92enne sopravvissuta alla Shoah presiederà la prima seduta del Senato. Attesa per il discorso: "È possibile che vada a braccio" ...Si apre oggi la XIX legislatura con la prima seduta del Senato. A presiederla sarà la senatrice a vita e superstite dell'olocausto Liliana Segre.