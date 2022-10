Da Paternò alla presidenza del Senato | la rivincita di Ignazio La Russa | l’ultimo tenace sopravvissuto della stirpe missina

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ma pochi come lui hanno saputo adattarsi al successivo disgelo. Eletto deputato per la prima volta nel 1992, agli estensori delle biografie parlamentari, Laci tiene a comunicare anche il suo secondo nome: oltre ad, anche Benito

... dal Fronte della Gioventù, al Msi, poi ad Alleanza nazionale con la svolta di Fiuggi, fino... Nato ain provincia di Catania il 18 luglio 1947, La Russa si laurea in Giurisprudenza all'...... figlio di Antonino segretario politico del partito nazionale fascista diprima e senatore ... viene elettoCamera per la prima volta nel 1992 proprio tra le fila dell'Msi. Nel 1994, ...