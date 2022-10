Da Capezzone critiche alla Segre | «Ha parlato da premier | discorso improprio»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Basta scorrere le reazioni seguite all’intervento con cui Lilianaha inaugurato la XIX legislatura al Senato per rendersi conto della presenza di un’anomalia. Le reazioni, infatti, registrano un’adesione politica troppo marcata per unche di solito, per inveterata tradizione, si risolve sostanzialmente in un cordiale buon lavoro rivolto ai colleghi, in particolare ai nuovi arrivati. Spetta semmai ai due presidenti eletti (Camera e Senato) tracciare le linee guida cui si atterranno nell’esercizio del proprio mandato e, in quell’ambito, svolgere anche considerazioni più politiche limitatamente al rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo. Per intenderci, tra Camere e governo. L’ex-radicale: «Non doveva parlare di riforme» Laè come se avesse invece bruciato un po’ le tappe, racchiudendo nel suo intervento ...