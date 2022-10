Crisi | sta per scoppiare un’autentica bomba atomica sociale | diamole priorità assoluta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo che è malato (Papa Francesco) “La mortalità per cancro tra i cittadini italiani non ha una distribuzione né casuale né spazialmente ben definita, ma supera la media nazionale soprattutto quando l’inquinamento ambientale è più elevato in determinate aree del Paese, nonostante le abitudini di vita più sane”. E’ quanto scoperto al termine di uno studio, pubblicato simultaneamente sulle riviste internazionali Science of the Total Environment e Nature Scientific Data, realizzato da un team di scienziati dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, del Cnr e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. I ricercatori hanno analizzato i legami tra mortalità per cancro, fattori socio-economici e fonti di inquinamento ambientale in Italia, a scala regionale e provinciale, utilizzando metodi basati ...