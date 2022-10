Covid | Pfizer-BioNTech | “Booster BA 4-5 aumenta anticorpi neutralizzanti”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) –rendono noti i primi dati della sperimentazione clinica sul vaccinobivalente anti-adattato a Omicron 4 e 5 negli over 18. Dati che definiscono “positivi”, si legge in una nota. I sieri raccolti dai partecipanti 7 giorni dopo la somministrazione di una dose di richiamo di 30 microgrammi del vaccino – riferiscono le due aziende statunitense e tedesca – hanno mostrato “un aumento sostanziale della risposta anticorpale neutralizzante” verso BA.4/BA.5, “sopra i livelli pre-richiamo”. Questi primi risultati erano molto attesi, dal momento che ilpiù aggiornato era stato approvato su dati preclinici e sull’esito dei precedenti trial. Le risposte osservate tra gli individui di età compresa tra 18 e 55 anni e quelli di età superiore a 55 anni (40 ...

