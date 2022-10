Covid oggi Italia | 45 705 contagi e 66 morti | bollettino 13 ottobre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 45.705 i nuovida Coronavirus in, 132022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 66. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 238.253 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,2%. Sono 236 le persone ricoverate in terapia intensiva (+8) e 6.358 i ricoverati con sintomi (-126). I NUMERI DELLE REGIONI Lazio – Sono 3.875 i nuovida coronavirus13nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra un morto. Nelle ultime 24 ore nella regione, ...

I dati del bollettino di giovedì 13 ottobre Diminuiscono leggermente i nuovi contagi da - 19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 45.705, certificati da 238.253 test ... Il report di giovedì 13 ottobre fornito dalla Regione. Tasso di positività al 19,9% In Lombardia, dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, sono emersi 3.673.896 casi di Sars-CoV-2 (+8.771; i casi positi ...