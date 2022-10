... ma, come riporta un articolo del Messaggero, non è da escludere che il nuovo Governo possa pensare al ripristino della certificazione verde per evitare un'altra ondata di- 19.Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia da19 - ha evidenziato l'esponente della Giunta Solinas - sono stati avviati e conclusi, entro il 31marzo 2022, 246 progetti in 207 Comuni della ...FIRENZE (Toscana Notizie) – La Regione ricorda che per vaccinarsi con la quarta dose contro il Covid-19 (vaccinazione non obbligatoria ma fortemente raccomandata, soprattutto ad anziani e persone a ri ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 45.705 casi e 66 morti. Tasso al 19,2%. LIVE ...