Covid Italia | rallenta crescita contagi ma salgono ricoveri e decessi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Innegli ultimi 7 giorniladei nuovi casi di-19 (+20,3%) mentre, dopo 6 settimane, tornano a salire icon un incremento del 39,9%. In aumentonei reparti di area medica (+30%) e nelle terapie intensive (+44,5%). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 5-11 ottobre. Tutti i numeri, questa settimana, portano dunque il segno più: i(393 di cui 9 riferiti a periodi precedenti) aumentano del 39,9%; l’occupazione delle terapie intensiva, con 69 pazienti in più, segnano +44,5%; i ricoverati con sintomi sono stati 1.445 (pari a +30%); le persone in isolamento domiciliare (+27.594) pai ad un aumento del 5,7%), mentre i nuovi casi (293.902) segnano un ...