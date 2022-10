Covid | Gimbe | in Italia 6 | 8 mln non vaccinati

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - Insono 6,81 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti, di cui 5,9 milioni attualmente vaccinabili, pari al 10,2% della platea, 900mila temporaneamente protette in quanto guarite da meno di 180 giorni, pari all'1,6% della platea. E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione, aggiornato al 12 ottobre.

"La ripresa della circolazione virale - spiega il presidente di, Nino Cartabellotta - ha già determinato un incremento di quasi tremila posti lettoin area medica in circa tre settimane