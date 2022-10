(Di giovedì 13 ottobre 2022) "In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l'unità del nostro popolo è lana, che come disse Piero Calamandrei non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà"

L'HuffPost

Rappresentanti della Nazione , dice con tono solenne la. Non più mandatari di una ... dopo il delitto) insultava: 'Potevo fare di questa aula sorda e grigia un bivacco di ...Sabato e domenica, in occasione della fioritura della spezia, partendo da Piazzai ... venerdì 21 ottobre a Palazzo Della Corgna, i venti anni dalladel Consorzio dei Produttori "... Costituzione, Matteotti, Shoah, Liberazione: Segre ricorda le fondamenta della Repubblica "In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l'unità del nostro popolo è la Costituzione repubblicana, che ..."Il primo giorno del nuovo Parlamento è un giorno come gli altri, mentre dovrebbe essere un giorno di festa, uno di quelli in cui farsi gli auguri, perché la democrazia funziona" - dal blog di L. Test ...